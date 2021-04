ALERTA – TERRA VOLTA A TREMER EM MANAUS

O tremor foi detectado durante a noite desta última terça-feira na capital do Amazonas, em breve mais detalhes.

Na noite desta terça-feira (27), um terremoto de 4,7 de magnitude atingiu a região Norte do Brasil. O epicentro do abalo foi identificado em Roraima, mas também houve cidades do Amazonas que sentiram o tremo, como Manaus e Barcelos.

O registro do evento sísmico foi feito pelo Monitor de Atividade Geológica dos Estados Unidos (US Geological Survey), que identificou a ocorrência às 3h26 da manhã (UTC) de quarta-feira (28), sentido em Manaus por volta das 23h26 de terça.

O fenômeno durou cerca de 0,74 segundos e pôde ser sentido à distância mínima de 306,7 km. Além do amplo raio de captura do tremor, o terremoto atingiu 10 km de profundidade