RESUMO: A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informa a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos (monkeypox) no estado.

O secretário de Saúde, doutor Anoar Samad, concederá coletiva de imprensa para falar sobre a confirmação deste primeiro caso no estado.

Coletiva de imprensa sobre varíola dos macacos no Amazonas?

HOJE, quinta-feira, 28 de julho a partir das 15:horas