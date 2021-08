Nesta terça feira (17/08) acontecerá exercício de adestramento militar com munição real, e para evitar acidentes com vítimas fatal, o Batalhão Cacíque Ajuricaba (54° BIS) recomenda, evitar a circulação de pessoas nas áreas militar em volta do quartel.

Loading...

Durante este adestramento militar, evitar ao máximo a presenças nestas áreas. Fica a dica!