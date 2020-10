Além do Flamengo: oito equipes já estão classificadas para mata-mata da Libertadores

Passaporte carimbado! O Flamengo bateu o Independiente del Valle na noite da última quarta-feira (30), com uma sonora goleada por 4 a 0. O triunfo, aliás, veio com um importante ‘bônus’: a equipe rubro-negra chegou a 12 pontos e se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores. O Fla, porém, não é o único time que já está no mata-mata da competição sul-americana. Além do Mais Querido, outras sete equipes também se garantiram com uma rodada de antecedência.

Dentre os times que estão classificados, brasileiros se destacam: Palmeiras, Athletico Paranaense e Grêmio estão na lista. Junto a eles, estão LDU (EQU), River Plate (ARG), Racing (ARG) e Nacional (URU). Vale destacar que, dentre essas equipes, o Flamengo tem o terceiro melhor aproveitamento, com 12 pontos conquistados e saldo de quatro gols. Palmeiras e LDU ficam à frente, com 13 e 12 pontos, respectivamente – a equipe equatoriana tem sete gols de saldo.

No Grupo A, do qual o Flamengo faz parte, há um adversário que ainda pode ultrapassá-lo. Trata-se do próprio Independiente Del Valle. O time comandado por Miguel Angel Ramirez encara o lanterna Barcelona de Guayaquil na última rodada. Em caso de vitória, a equipe chegará a 12 pontos, quantidade que o Fla tem atualmente. Sendo assim, basta que o Mais Querido pontue frente ao Junior Barranquilla, no dia 21 de outubro, para se garantir no topo.

Enquanto não volta a campo pela Libertadores, o Flamengo vira a chave para a disputa do Brasileirão. Neste domingo (04), um duelo de rubro-negros marca a 13ª rodada, uma vez que o Mengão recebe o Athletico Paranaense no Maracanã, tentando reencontrar o caminho das vitórias na competição nacional e voltar ao G4.