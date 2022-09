Além de Pedro e Arrascaeta, Flamengo pode ter outros dois jogadores na Copa do Mundo

Com a presença mais do que confirmada de Arrascaeta, meia e camisa 10 da seleção Uruguaia, o Flamengo ainda tem em seu elenco o centroavante Pedro, um dos principais artilheiros do time na temporada, e figurinha quase que carimbada na Copa do Mundo deste ano.

Mas além deles dois, outros duas peças importantes do elenco rubro negro podem aparecer em novembro na Copa. Trata-se dos meio campistas chilenos Arturo Vidal e Erick Pulgar.

Chile entra com recurso na FIFA para disputar a Copa

A seleção chilena entrou com pedido na Federação Internacional de Futebol para considerar a sua adesão na copa e a total exclusão do Equador.

A polêmica inteira começou depois que documentos vazados sobre o jogador Byron Castillo mostraram que o jogador não havia nascido no Equador, e sim na Colômbia, tornando os documentos invalidos e falsos.

Se acatado o pedido da federação chilena, a seleção do equador será removida da copa e será substituída pela seleção do chile,o jogador envolvido na polêmica além de participar de 8 das 18 partidas do Equador nas eliminatórias, jogou as duas partidas contra o Chile, porém sem marcar gols ou efetuar alguma assistência. É de se lembrar que o time do Equador está no mesmo grupo do país-sede Qatar, e até então, fará a primeira partida da Copa do Mundo de 2022.