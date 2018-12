Aleam realizará votação excepcional nas próximas três sessões para zerar a pauta

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovaram, na manhã desta quarta-feira (19), uma proposta do presidente do Poder Legislativo, deputado David Almeida (PSB), que abre votação nas próximas duas sessões ordinárias, antes do dia de votação que é tradicionalmente na quarta-feira, quando será apreciada a Lei Orçamentária Anual (LOA).

De acordo com o deputado, o objetivo é zerar a pauta das matérias de autoria dos deputados e deixar a quarta-feira (19), da próxima semana exclusiva para a pauta. “As comissões finalizaram as análises dos projetos e estão entregando muitas matérias dos deputados ao apoio legislativo. Atualmente foram entregues, aproximadamente 65 matérias para serem votadas. Hoje (12) nós vamos votar, cerca de 18 matérias dos deputados”, disse.

O presidente propôs que nesta quinta-feira (13), os deputados votem mais 20 matérias, das 10h às 12h e na próxima terça-feira (18) mais 20 proposituras parlamentares. Na quarta-feira (19), entra para votação a LOA, as matérias do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e demais proposituras do Poder Executivo.

“Então, com a aprovação da nossa proposta, amanhã (13) nós teremos votação, apenas de matérias de deputados. Na terça-feira, novamente votação de proposituras parlamentares, com uma excepcionalidade ou outra. E na quarta-feira (19) nós vamos votar as matérias dos demais órgãos e poderes, juntamente com a LOA. Assim fica acordado com os deputados presentes na sessão”, disse David Almeida.