Aleam realiza Sessão Especial em homenagem aos 32 anos da Vila Olímpica de Manaus

Solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira (25/04), no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa

A Vila Olímpica de Manaus foi homenageada em sessão especial no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta segunda-feira (25/04), por conta do seu aniversário de 32 anos, que aconteceu no último dia 26 de março. A solenidade contou com atletas que tiveram histórias ligadas à Vila, assim como os profissionais que trabalham no Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e o projeto RespirAR.

“A qualidade do esporte que acontece na Vila Olímpica está sendo estendida para os bairros de Manaus e para os municípios do Estado do Amazonas, como São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Humaitá. Sabemos que investindo no esporte, fortalecendo a segurança pública e a educação, levamos qualidade de vida a todos”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

A presidente da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), Cláudia Lisboa, destacou que a Vila Olímpica de Manaus faz parte da vida dela e da família. “A Vila Olímpica é tudo na minha vida. Lá eu conheci meu esposo, que também é nadador e veio de Belém (PA), formamos a nossa família e tivemos três filhos campeões de Polo Aquático. Nesse tempo que estou na natação do Amazonas eu nunca vi uma homenagem com esse brilhantismo”, afirmou.

De acordo com o paratleta de halterofilismo, Lucas Manoel Galvão, a Vila Olímpica remete à memória do início da carreira na modalidade. “Eu acho a Vila Olímpica muito importante, pois fomenta os atletas da nova geração e da base. Comecei a treinar aos 13 anos e minha trajetória está muito boa, já participei de três mundiais. Agora estou almejando a participação na paralimpíada em Paris e se Deus quiser vou alcançar”, explicou o paratleta.

Durante a solenidade em alusão aos 32 anos da Vila Olímpica de Manaus, 44 profissionais do desporto amazonense foram homenageados e receberam certificados. A homenagem para a Vila Olímpica foi uma propositura dos deputados estaduais João Luiz e Felipe Souza, que por meio de Projeto de Lei (PL) foi aprovada pela Mesa Diretora da Aleam.

Complexo Esportivo – A Vila Olímpica atende atletas de alto rendimento, o complexo de esporte e lazer administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, conta com uma área de 202.775 metros quadrados, projetos de iniciação esportiva e programação para o público geral.

Referência nacional, a Vila conta com quadras para práticas de esportes coletivos e individuais; um centro de ginástica; um ginásio para a prática de tênis de mesa; uma sala para o treinamento de boxe; uma pista de atletismo, com arquibancada para um público de 1.500 pessoas; um kartódromo e uma piscina nos padrões olímpicos, além de ter o núcleo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), RespirAR e Escolinha da Vila.

FOTOS: Rudson Munique/Faar