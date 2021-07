Aleam realiza homenagem pelos 20 anos de atuação da UEA na educação do Amazonas

Sessão Especial híbrida teve propositura da deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB) e aconteceu no Plenário Ruy Araújo

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu nesta segunda-feira (12/07), uma homenagem da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pelos 20 anos de atuação na educação do Amazonas. A Sessão Especial híbrida de autoria da deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), ocorreu no Plenário Ruy Araújo, com a presença do reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa e do vice-reitor, Cleto Leal. A instituição pública de ensino iniciou as atividades em agosto de 2001.

Na oportunidade, o reitor agradeceu a iniciativa da deputada e destacou o importante papel da universidade pública de integrar, concentrar, mas, sobretudo, difundir a educação no Estado. Cleinaldo enfatizou ainda que o conhecimento é necessário para impulsionar o desenvolvimento social de uma população.

“Quero fazer um agradecimento a toda a comunidade UEA e às pessoas que fazem o dia a dia dessa universidade, nesses importantes 20 anos. Quero agradecer a amizade da Aleam, que participou da fundação da UEA e que apoiou a universidade nos momentos mais críticos da sua história e, também, agradecer o papel da Suframa na gênese e na manutenção da universidade ao longo desses 20 anos, além das empresas do Polo Industrial de Manaus que acreditam na nossa missão. A UEA tem formado milhares de pessoas em todo o Estado, entregando diplomas nas mãos calejadas do pai pescador que forma um filho pela primeira vez. A UEA tem resgatado histórias apagadas”, salientou o reitor.

A presidente da Comissão de Educação da Aleam, a deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), reiterou que os 20 anos da UEA não poderiam passar em branco, tendo em vista que a universidade realiza um trabalho forte, contínuo e com responsabilidade no Amazonas.

“Todas as pessoas que compõem a Universidade merecem nossas parabenizações, nosso respeito e nossa eterna gratidão, porque, hoje, nós temos alunos sendo formados em cursos superiores nos mais longínquos municípios. Isso acontece em função de uma UEA presente e que não mede esforços para alcançar todo o nosso Estado. Vale destacar que, à frente dessa instituição, temos doutores responsáveis por uma educação consciente e inovadora. São 20 anos de atividades que merecem o reconhecimento de toda a sociedade, pela formação acadêmica de qualidade, que proporciona novas perspectivas profissionais aos jovens amazonenses”, pontuou.

Participaram também do evento os pró-reitores da UEA, Maria Olívia Simão e Valber Barbosa Martins, o procurador jurídico da UEA, David Xavier, o Superintendente da Suframa, general Algacir Antônio Polsin, o Secretário de Estado de Educação e Desporto da SEDUC, Luis Fabian Pereira Barbosa, o Capitão Alexandre Sampaio Moreira Coutinho – representante do 9º Comando do Distrito Naval, o Vice-presidente Industrial da Honda, Julio Akira Koga, e a Gerente Senior de P&D da Samsung, Regina Lee.

FOTO: Phil Lima/UEA