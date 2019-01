Aleam inaugura Plenário reformado e Galeria dos Presidentes

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realiza na próxima segunda-feira (28), a solenidade de inauguração das obras de reforma e revitalização do acesso principal ao edifício sede do Poder legislativo, a Galeria dos Presidentes o Plenário Ruy Araújo reformado. A solenidade acontece a partir das 10 horas.

Já na terça-feira, 29 de janeiro, a Escola do Legislativo Senador José Lindoso, dá início à Semana da Integração Parlamentar com início previsto para as 09 horas. O objetivo do curso de integração parlamentar é propiciar uma formação inicial abordando atividades técnicas e dinâmicas do dia a dia de um assessor parlamentar.

Confira a seguir esses e outros eventos na programação completa da Aleam para a semana de 28 de janeiro a 02 de fevereiro:

Segunda-feira, 28:

Às 10 horas, no plenário Ruy Araújo, solenidade de Inauguração das Obras de Reforma e Revitalização dos Espaços: 1- Acesso Principal do Edifício Sede da Aleam, 2 – Complexo da Galeria dos Presidentes, 3 – Plenário Ruy Araújo.

Terça-feira, 29:

Às 09 horas, na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, início da programação da “Semana de Integração Parlamentar”.

Quarta-feira, 30:

Às 09 horas, na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, segundo dia de programação e realização da “Semana de Integração Parlamentar”.

Quinta-feira, 31:

Às 10 horas, realização da solenidade de inauguração do Centro de Mídias da Aleam.

Sexta-feira, 1:

Às 10 horas, no Plenário Ruy Araújo, 1ª reunião preparatória para a posse dos deputados eleitos da 19ª Legislatura.

2ª Reunião preparatória para a Eleição da Mesa Diretora do 1º Biênio da 19ª Legislatura, no Plenário Ruy Araújo.