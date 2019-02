A presença do governador Wilson Lima (PSC), como convidado, à mesa da reunião preparatória destinada à posse dos 12 deputados eleitos e 12 reeleitos, para a 19ª Legislatura, marcou nesta sexta-feira (1) a eleição por aclamação da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A chapa aclamada foi encabeçada pelo deputado Josué Neto (PSD), que conquistou seu terceiro mandato na presidência da Casa. A reunião foi conduzida pelo deputado Belarmino Lins (PP) e secretariada pelo deputado Dermilson Chagas (PP).

A aclamação se deu por unanimidade dos 24 deputados presentes e foi considerada pelo presidente Josué Neto um momento de unidade do parlamento, diante dos desafios que o Estado do Amazonas deve enfrentar. Segundo ele, tudo o que deu certo nas últimas administrações da Casa terá continuidade, mas o maior desafio hoje é colocar a Assembleia cada vez mais de portas abertas à população, tanto na capital quanto para fazer chegar as ações parlamentares no interior do Estado.

O presidente destacou ainda que o trabalho do Parlamento estará sempre caminhando ao lado dos poderes Executivo e Judiciário, que são os poderes constitucionais e cujos serviços são essenciais à população. Perguntado se a eleição por aclamação lhe daria facilidade na condução dos trabalhos legislativos, o deputado Josué Neto disse que os trabalhos numa Casa de tamanha importância não tem facilidades, e acrescentou que haverá muita dedicação e responsabilidade, agindo dentro da legalidade e da democracia.

Segundo o governador Wilson Lima é preciso entender que os poderes são independentes, mas devem caminhar juntos para resolver os problemas que afetam a sociedade. Na próxima terça-feira (5), ele informou que provavelmente enviará à Assembleia Legislativa uma proposta de ajustamento na área de saúde, por ser o setor com maiores dificuldades em seu governo. “Não é fácil conduzir um Estado como Amazonas, dado a sua logística, aos problemas que nós encontramos. O que nós estamos fazendo é um processo de construção”, disse.

Composição

A chapa que foi aclamada para compor a Mesa Diretora da Aleam no biênio 2019/2020, tem o deputado Josué Neto na presidência, na vice-presidência a deputada Alessandra Campêlo (MDB), 2ª vice-presidente a deputada Dra. Mayara Pinheiro (PP), 3º vice-presidente deputado Roberto Cidade (PV), secretário geral deputado Delegado Péricles (PSL), 1º secretário deputado Cabo Maciel (PR), 2º secretário deputado Augusto Ferraz (DEM), 3º secretário deputado Fausto Junior (PV), Ouvidor deputado Felipe Souza (PHS) e Corregedor deputado Abdala Fraxe (Podemos).

Liderança

O governador Wilson Lima disse que está conversando com os deputados e quando voltar à Casa para ler a sua mensagem anual, irá anunciar o nome para a líderança do governo. De acordo com ele, o perfil do líder do governo é de alguém que possa representar o governador aqui na Assembleia Legislativa e ser um canal de comunicação com todos os deputados e com a presidência, para defender os pleitos que o governo apresentar.