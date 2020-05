ALDEIAS AO LONGO DA BR 230 TERÃO BARREIRAS EPIDEMIOLÓGICAS NO SUL DO AMAZONAS

Um comboio formado pelo Exército, PRF, Polícia Militar, SESAI é FUNAI seguiram agora pela manhã com destino ao km 85 (Sula) e ao km 155 (Jorge) onde serão implantadas duas barreiras de vigilância epidemiológicas, para proteção da saúde indígena.



O secretário dos povos indígenas do município IVANILDO TENHARIM participou que deste comboio, disse a nossa redação que o objetivo maior é a proteção das etnias que residem ao longo da Transamazônica. As Aldeias Tenharins estão expostas a infecção pelo COVID-19 mesmo não tendo casos positivos, nosso povo tem baixa imunidade e já temos vidas sendo perdidas no Alto Solimões, nas aldeias próximo a Tabatinga. Estamos nos prevenindo para evitarmos o pior. Recebemos o apoio total da FUNAI, SESAI, Exército, PRF e POLÍCIA MILITAR que nos auxiliarão também nesse controle epidêmico. Finalizou Ivanildo Tenharim.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ