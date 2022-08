AGROCLIMATOLÓGICO MENSAL – Agosto/2022

O Boletim apresenta a análise das condições climáticas observadas no Brasil no mês de julho de 2022, bem como as condições oceânicas observadas e suas tendências e o Prognóstico Agroclimático para o período: agosto, setembro e outubro de 2022.

O Boletim Agroclimatológico tem como objetivo levar aos usuários informação meteorológica direcionada às atividades do campo.

Veja a edição completa do Novo Boletim Agroclimatológico Mensal aqui.

O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950.