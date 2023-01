Agricultura familiar como pauta prioritária do Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), se reuniu, nesta segunda-feira (16), com a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras do Estado do Amazonas (Fetagri). O objetivo é alinhar diretrizes para buscar fortalecer e desenvolver a agricultura familiar no estado.

A presidente da Fetagri/AM, Edjane Rodrigues, afirma que o alinhamento já está incluído nas ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (Cedrs), que é coordenado pela Sepror. A ideia é discutir junto ao Governo, soluções para entraves que afetam o setor.

“Temos essa parceria desde 2019. Várias vitórias foram conquistadas em benefício da agricultura familiar, dentre elas, a sede própria da Fetagri, entregue pelo Governo do Amazonas, com previsão de ser inaugurada em março”, ressalta Edjane.

Na ocasião, foram alinhadas ações estratégicas para ampliar algumas ações, tais como: acesso à terra; regularização fundiária e reforma agrária; meio ambiente e agricultura familiar; acesso ao crédito rural; assistência técnica e extensão rural; comercialização da produção oriunda da agricultura familiar; política territorial por calhas de rios; escoamento da produção; fortalecimento do Cedrs municipal; e educação no campo.

“No Amazonas temos a base do setor produtivo formado por agricultores familiares. E a Fetagri é quem representa esse segmento que coloca alimento na mesa dos amazonenses. A determinação do governador Wilson Lima é apoiar e fortalecer a agricultura familiar no Estado”, afirma o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Foto: Emerson Martins/Sepror