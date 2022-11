Agentes da operação Hórus/Fronteira Mais Segura prendem duas pessoas e tiram de circulação 9 quilos de drogas

Agentes que atuam na operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam duas pessoas por tráfico de drogas em ações distintas ocorridas no fim de semana, durante as fiscalizações em embarcações que passavam pela Base Fluvial Arpão, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Nove quilos de drogas também foram apreendidos durante as ocorrências.

Na manhã do último sábado (26/11), durante uma revista em uma embarcação oriunda do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), os policiais encontraram uma sacola com seis quilos de pasta base de cocaína, divididos em dois tabletes. Questionado pelos policiais, o responsável pelo material ilícito confessou que a droga seria entregue no município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus).

Já na manhã de domingo (27/11), os policiais iniciaram a revista em uma embarcação também oriunda do município de Tefé, quando encontraram na mochila de um dos passageiros três quilos de skunk, divididos em três tabletes. O suspeito afirmou que entregaria a droga em Coari.

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas na delegacia da Base Arpão. Todo o material ilícito apreendido está estimado em R$ 225 mil.

Operação

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país, por meio da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

FOTO: Divulgação/SSP-AM