AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E PROFESSORES DA ZONA RURAL ATUARÃO JUNTOS EM VISITA AS COMUNIDADES DO INTERIOR DE HUMAITÁ

A secretaria municipal de saúde (SEMSA) entregou fardas para os agentes comunitários de saúde das zonas rurais, durante a reuniao, foram entregues também aparelhos de oxímetros e termômetros, para os ACS.

“A farda era algo muito solicitado pelos agentes de saúde, para que eles podessem trabalhar de forma padronizada”. Disse Franciele Santiago coordenadora dos agentes comunitários de saúde.

A coordenadora lembrou ainda, que os agentes da cidade também irão receber os uniformes e que devido eles serem muitos, estamos vendo a melhor data para realizar a entrega aos ACS da zona urbana. Para que não gere aglomeração.

Loading...

Secretária de saúde Patrícia Nascimento em companhia da secretaria de educação Arnaldina Chagas participaram deste evento, que formalizou parcerias com os agentes de saúde, para que os mesmos realizem as visitas junto com os professores nas áreas rurais.

Os agentes de saúde também farão a parte de busca ativa por crianças que de alguma estão fora da escola.

Agora saúde e educação caminham lado a lado no interior, compartilhando informações para o pleno atendimento das duas pastas na zona rural.