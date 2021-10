Agente de Saúde morre após ser atingida por tronco de árvore

A servidora pública Cláudia Regina de Souza, de 41 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 11 de outubro, após ser atingida por um tronco de uma árvore. A fatalidade aconteceu na esquina da Linha Cinquentinha com a Linha 134, na área rural do Município de Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia.

O acidente ocorreu quando Cláudia parou seu veículo, uma motocicleta, ao ouvir o barulho de um motosserra que estava sendo usado para derrubar uma árvore.

Segundo a testemunha, a vítima parou justamente no local onde a árvore caiu. A testemunha informou ainda que dois rapazes sinalizavam para os motoristas para aguardarem a derrubada de uma árvore.

Provavelmente por medo, por estar sozinha conduzindo uma motocicleta, Cláudia não parou no local indicado pelos rapazes. Após o acidente a vítima foi socorrida pela testemunha até o Hospital Municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os médicos lutaram para estabilizar os sinais vitais, mas devido a gravidade das lesões, a vítima não resistiu. Cláudia faleceu por volta das 13h.

Cláudia era servidora do município de Alta Floresta D’Oeste. Ela ocupava o cargo de Agente Comunitária de Saúde. Já atuava a mais de 12 anos. Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada, bem como a polícia técnica.

Após os trabalhos periciais, o veículo foi removido do local. Policiais militares ainda buscaram informações junto ao dono da propriedade onde estavam cortando a árvore.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para conhecimento das autoridades.

Fonte: Florestanoticias.com