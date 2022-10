Afeam liberou meio bilhão de reais em aplicação de crédito no Amazonas

A Agencia de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) destinou mais de meio bilhão de reais em aplicação de crédito para produtores, empreendedores e microempreendedores do Estado, nos últimos quatro anos. As operações de financiamento atenderam a mais de 40 mil empreendedores no estado.

Os financiamentos são realizados pelo programa Crédito Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima e que oferece oportunidade de acesso ao crédito em todo os municípios do interior, de forma híbrida on-line pelo portal do cliente ou por meio de órgãos parceiros.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius, até o final desse ano a estimativa é chegar a 20 mil operações, gerando em torno de R$ 20 milhões em crédito.

“Nós somos a Agência de Fomento que mais aplicou microcrédito na Região Norte. A nossa estimativa é chegar, esse ano, com mais de 20 mil operações, em torno de 20 milhões. Esse resultado veio através dos nossos produtos, dentro do Crédito Amazonas. Podemos destacar, entre eles, uma linha de crédito que está se desenvolvendo muito bem, que é o Crédito Rosa”, ressaltou.

Crédito Amazonas

O Crédito Amazonas financia capital de giro e custeio, como as principais despesas/custos operacionais, folha de pagamento, aluguel, contas de consumo e outros itens necessários para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva.

Os financiamentos são para que os clientes possam realizar melhorias nos estabelecimentos e aquisição de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e implementos agrícolas, para o aumento da produtividade com sustentabilidade.

Segundo Marcus Vinicius, cada financiamento de crédito gera, no mínimo, três empregos diretos e indiretos. “Com isso gera ocupação econômica. Anualmente, são gerados no mínimo de 35 a 40 mil empregos, por isso são créditos produtivos, nós temos que aplicar e ele tem que retornar”, explicou o diretor-presidente.

Para obter o crédito oferecido pela Afeam, os empreendedores, produtores e microempreendedores podem consultar o site do órgão www.afeam.am.gov.br.