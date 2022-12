Afeam divulga lista final de aprovados no concurso público para diversos cargos

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) divulgou, nesta quinta-feira (08/12), o resultado final e a classificação ao concurso que contemplou 30 candidatos que irão integrar o seu quadro efetivo. A relação dos aprovados está disponível no site www.ibfc.org.br, do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, responsável pela realização do concurso. Todos os desdobramentos para a nomeação dos aprovados serão divulgados posteriormente nos canais de comunicação oficiais da Afeam e IBFC.

Desde 2009 a Afeam não realizava concurso público para provimento de cargos em seu quadro de pessoal. Segundo o governador Wilson Lima, a realização do concurso é mais um passo no sentido de consolidar a Afeam como o grande agente de financiamento do setor produtivo do Amazonas.

“Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais o quadro de profissionais da Afeam. A geração de emprego e renda é meta do nosso governo e a Afeam tem papel essencial para que possamos alcançar esse nosso propósito. É por meio da Afeam que a costureira, o artesão, o dono de uma borracharia e tantos outros encontram, sem burocracia, o crédito que precisam para investir em seus negócios”, destacou o governador.

Concurso

As provas do concurso foram realizadas no dia 18 de setembro, em Manaus. Foram mais de 4.800 inscritos para os cargos de nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI, incluindo vagas para PCDs. A remuneração é de R $5.000,00 e R $6.523,00, com jornada de trabalho para todos os cargos de 30 (trinta) horas semanais.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, o certame foi uma iniciativa ousada do Governo do Estado com o objetivo de promover mais oportunidades para a população. “Estamos cumprindo mais um projeto da nossa gestão, conforme diretriz do governador Wilson Lima, que é de abrir oportunidade àqueles que vêm para somar com seu conhecimento na construção de uma Afeam sólida e eficiente.”

A Afeam

A Afeam foi criada em 1999 e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas, por meio de financiamento às atividades produtivas, proporcionando a geração de ocupação e renda. A Afeam é uma empresa pública, classificada como instituição financeira não bancária, subordinada à fiscalização e supervisão do Banco Central do Brasil e organizada sob forma de sociedade anônima, de capital fechado.

