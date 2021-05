nesta manhã de sexta-feira (30). Como diria o jargão popular, choveu polícia no local. O motivo foi a troca de efetivo de policiais e bombeiros que participam da Operação Tamoitatá em Humaitá e Apuí.

As equipe permanecem em campo por 15 dias, quando é substituída por um novo grupo. Desta forma, o planejamento da Operação Tamoiotatá segue com suas atividades integradas no sul do Amazonas até o dia 12 de novembro.

