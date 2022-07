Aeronáutica anuncia concurso com 225 vagas “Veja”

Começam às 10h da próxima terça-feira (26), as inscrições para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica.

São 225 vagas, divididas entre aeronavegantes, em comunicações (20); não aeronavegantes, atuando em eletricidade e instrumentos (20), estrutura e pintura (12), meteorologia (20), suprimento (23), informações aeronáuticas (12), eletromecânica (12) ou guarda e segurança (10); e controle de tráfego aéreo (96).

A taxa é de R$ 80 e deve ser paga até as 23h59 do dia 29 de agosto. A prova será aplicada no dia 06 de novembro nas cidades de Belém (PA), Alcântara e São Luís (MA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Lagoa Santa e Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Humaitá: Cidade mais próxima para realizar a prova do concurso! “Aeronáutica”

