Advogado de faxineira agredida vai pedir indenização por danos morais

O advogado Bruno Domingos informou nesta quarta-feira (21/9) que vai pedir indenização por danos morais ao homem que agrediu a faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, na última sexta (16/9), no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela lavava a calçada em frente ao Edifício Griffe – local onde trabalha há 17 anos –, quando o agressor teria se incomodado com o desperdício de água e iniciou os ataques. “Esse pedido será feito judicialmente com base na ofensa à integridade física e moral dela. O código civil diz que deve haver reparação por parte de quem viola ou causa dano a terceiro. Isso também tem previsão constitucional”, explicou o advogado, que não disse qual seria o montante pleiteado na ação. “O valor que gente coloca é só uma sugestão e será arbitrado pelo juiz”, finalizou.

Questionado sobre quando entrará com a representação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Domingos disse que prefere não comentar a respeito de aspectos processuais para preservar o interesse da sua cliente.

Leia: Faxineira agredida: caso vai para Juizado Especial Criminal Devido à grande repercussão do caso, a clínica de emagrecimento Magrass Franchising – na qual o suspeito atuava como franqueado da rede em uma unidade de Betim – emitiu um comunicado, ainda na sexta-feira, informando que o empresário foi desligado. Na noite do último sábado (17/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também se pronunciou, informando que uma investigação seria aberta para apurar o caso. Conforme a assessoria da instituição policial, a vítima realizou uma representação criminal contra o agressor. No mesmo dia, pela manhã, Lenirge esteve no Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira para fazer o exame de corpo de delito. Intimado pela PCMG para prestar depoimento nessa terça-feira (20/9), o empresário não compareceu. Segundo a Polícia Civil mineira, o advogado dele procurou a delegada responsável pelo caso e pediu que o depoimento fosse prestado de maneira reservada.

O agressor já foi identificado pelas autoridades, mas o nome dele não foi divulgado pela polícia.

O caso

Na última sexta-feira (16/9), um homem que caminhava pela rua Bernardo Guimarães, no bairro de Lourdes, se deparou com a faxineira Lenirge Lima lavando a calçada e a entrada da garagem em frente ao Edifício Griffe. Segundo Lenirge, no momento em que se aproximou, o homem começou a falar sobre desperdício de água, mas não deixou que ela se explicasse e partiu para as agressões. “Ele parecia ‘tranquilo’, falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando eu fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira e começou a jogar água em mim”, disse, na ocasião.

Fonte: Agencia Brasil