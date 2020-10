ADS irá inaugurar feira de produtos regionais em Boca do Acre, no próximo sábado (31/10)

Wilson Lima entregou Kit Feira no valor de R$ 60.440,30

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou um Kit Feira no valor de R$ 60.440,30 para produtores rurais do município de Boca do Acre, nesta sexta-feira (23/10). Os equipamentos vão possibilitar a inauguração de uma nova Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que inicia no próximo sábado (31/10).

“Estamos anunciando, aqui, a feira da ADS, toda a estrutura já chegou ao município e, a partir do final desse mês, início do outro, a gente já começa com essas atividades. São três tendas, barracas, fardamento para esses feirantes”, pontuou Wilson Lima.

O kit completo contém três tendas, três expositores, 70 mesas, 70 cadeiras, 70 coletes, 70 bonés e uma faixa. De janeiro a setembro de 2020, a ADS gerou R$ 2.862.050,25 em recursos, por meio das feiras, comercializando 773.570 quilos de produtos para 123.366 visitantes.

Boca do Acre é o 14° município que passa a contar com a Feira de Produtos Regionais da ADS, que já beneficia produtores rurais de Atalaia do Norte, Barreirinha, Careiro Castanho, Humaitá, Iranduba (tanto na sede do município quanto no Ramal do Janauari), Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves.

Beneficiado – Natural de Boca do Acre, o produtor rural Nazareno Ramos se cadastrou junto à ADS e será um dos beneficiados com a nova feira.

“A ADS caiu como um suporte para a gente, porque além de ser um negócio bem atrativo, que vamos ter como expor o produto que a gente tem na nossa comunidade e outros produtos também, a gente vai ter aquela feira livre, com todo mundo ali se divertindo e vendendo seus produtos”, observou Nazareno.

Filho de agricultores, ele conta que a tradição de plantar e viver dos produtos da terra está na família há muitas gerações.

“Mexo com produtos agrícolas desde os meus 9 anos. Hoje eu já tenho 34, e foi uma das coisas com que acho que mais gostei de trabalhar, desde pequeno. Aqui na nossa região quase todos os produtos conseguem crescer, é uma terra muito fértil, isso favorece muito as nossas plantações. A gente acaba criando uma paixão, e essa paixão acaba sendo um meio de sobrevivência. É a fonte de renda da nossa comunidade”, ressaltou o produtor rural.

Ele comenta, ainda, que o suporte do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), é fundamental para impulsionar o setor primário. “Esse apoio governamental é muito bom, porque você trabalha sabendo que aquilo ali vai lhe suprir. O seu suor do trabalho não vai ser perdido, porque tudo que você plantar você vai vender; além do mais, uma grande fonte de renda que você vai efetivar”, enfatizou Nazareno Ramos.

FOTOS: Diego Peres/Secom