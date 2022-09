Adriane Galisteu apresenta ‘A Fazenda’ usando presente de Ayrton Senna: ‘Meu querido’

Apresentadora de ‘A Fazenda’, reality show da Record, Adriane Galisteu fez a edição desta quarta-feira usando um presente que ganhou do ex-namorado Ayrton Senna, morto após trágico acidente em 1994. A informação foi publicada pela ex-modelo nas redes sociais.

Adriane mostrou o look e destacou que recebeu a bota que calçava do antigo namorado. Eles ficaram juntos por um ano e meio, de 1993 até o dia da morte de Senna, em 1 de maio de 1994.

– A bota que eu estou usando hoje, foi um presente do meu querido e eterno Ayrton! – com uma foto dando ênfase no presente.