Adriana Calcanhotto e Maitê Proença terminam namoro após declaração polêmica da atriz

Sempre discreta quando o assunto é sua vida pessoal, a cantora – que embarcou em um relacionamento com a atriz no final de 2021 – supostamente não ficou nada satisfeita com uma declaração dada pela então namorada, que afirmou, durante uma entrevista concedida à revista JP e publicada pelo portal F5, que “preferiria que Adriana fosse homem”.

“Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade, sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso”, disse ela em um dos trechos do bate-papo.

Na ocasião, Maitê postou um vídeo em seu Instagram, explicando que sua fala foi tirada de contexto.

De acordo com informações concedidas por uma fonte ao jornal ‘Extra’, Adriana já não se sentia confortável com a repercussão midiática do relacionamento, mesmo sendo cautelosa em não expor a relação publicamente, e a fala de Maitê pode ter colaborado para o fim do romance.

“Adriana nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo”, explicou uma fonte próxima à cantora.

Fonte: BANG Showbiz