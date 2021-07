Adolescentes desaparecem em igarapé de Manaus após pularem para pegar bola

Moradores conseguiram salvar um jovem que entrou no igarapé para tentar resgatar os amigos, mas também se afogou.

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, desapareceram em um igarapé no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, no fim da tarde desta segunda-feira (12). Segundo a polícia, eles pularam no local para tentar pegar uma bola e não voltaram.

De acordo com policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os jovens estavam jogando futebol em uma quadra no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou. Por volta de 17h, a bola caiu no igarapé, que passa na Avenida Brasil.

Os dois adolescentes pularam no igarapé para pegarem a bola, mas não conseguiram voltar para a beira. Um outro adolescente que estava com eles tentou resgatar os amigos, mas também se afogou. Ele foi salvo por moradores do bairro.

Os próprios moradores do bairro e policiais militares da 21ª Cicom iniciaram as buscas pelos adolescentes em uma canoa emprestada por moradores durante a noite.

O primo de um dos adolescentes, Douglas Alves, contou que estava na casa onde moram quando um conhecido chegou e informou a família sobre o que aconteceu com o jovem.

“Disseram que eles foram pular por causa de bola e acabaram sumindo. Infelizmente, aconteceu, mas a gente quer que seja pelo menos resgatado os corpos deles. O que aconteceu eu não desejo para família nenhuma. O rapaz conseguiu uma canoa e estamos com uma vara para tentar achar ao menos um deles”, disse.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas aconteceriam apenas na manhã de terça-feira (13). Os familiares e moradores do bairro fecharam a Avenida Brasil em um protesto para cobrarem as buscas feitas pelos bombeiros

Por volta de 20h05, uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local onde os jovens desapareceram. Eles iniciaram análises da área para iniciarem as buscas pelos adolescentes.

Fonte: G1