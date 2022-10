Adolescente de 16 anos tenta vender sangue para comprar celular

Uma adolescente, de 16 anos, tentou vender o próprio sangue a um banco de coleta no distrito de Uttar Dinajpur, Índia, onde esse tipo de contribuição é remunerada. O motivo da venda é para que ela pudesse pagar um smartphone que havia comprado pela internet.

Segundo a revista India Today, o valor do aparelho era em torno de 9.000 rupias indianas, cerca de 571 reais.

Ainda de acordo com a reportagem, a jovem foi impedida por funcionários do banco de sangue que suspeitaram das verdadeiras intenções da garota. Ela foi encaminhada ao setor de pediatria da unidade de saúde e disse que o celular chegaria em breve e, por conta, disso queria receber o dinheiro para quitar as parcelas do aparelho.

Ainda não se sabe se os responsáveis pela adolescente foram acionados.

Fonte: AM POST