Adiamento das eleições para novembro é aprovado na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (1º), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia em seis semanas as eleições municipais deste ano em razão da pandemia de Covid-19.

A matéria deve ser promulgada em sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira (2), às 9h (horário de Manaus). Dessa forma, o primeiro turno das eleições municipais será adiado de 4 de outubro para o dia 15 de novembro.

A data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro. “Aprovada na @camaradeputados PEC que adia as eleições municipais para novembro. Amanhã (2), às 10h, o Congresso promulgará a emenda constitucional.

Mais uma vez, o entendimento prevaleceu no Parlamento, dialogando com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a comunidade científica, prefeitos e vereadores”, postou o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, em sua conta pessoal no Twitter.

TSE A proposta confere ao TSE a prerrogativa de definir os horários de funcionamento das sessões eleitorais, bem como eventuais medidas de distribuição dos eleitores nas sessões para minimizar os riscos de aglomeração nos dias de votação.

Portal Marcos Santos