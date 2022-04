Adele, Ed Sheeran e Coldplay são indicados a prêmio de melhores compositores

O Ivor Awards é uma das maiores premiações do mundo que destaca os compositores e seus trabalhos autorais

Os cantores britânicos Adele, Ed Sheeran e Raye, o rapper Dave e o grupo Coldplay vão concorrer ao prêmio Ivor de melhor compositor do ano, informaram os organizadores nesta quinta-feira (7), ao anunciar os indicados aos prêmios anuais em homenagem aos compositores.

O produtor Dean “Inflo” Josiah Cover, que trabalhou com nomes como Adele e Little Simz, lidera as indicações para os prêmios, com quatro – três delas na categoria de melhor álbum, disse a Ivors Academy, com sede no Reino Unido.

Sheeran, que nessa quarta-feira ganhou um caso de direitos autorais sobre seu sucesso de 2017 “Shape Of You” no Supremo Tribunal de Londres, tem três indicações. As outras duas são para os hits “Bad Habits” e “Shivers” na disputa por trabalhos mais executados.

Essa categoria também inclui “Cold Heart”, de Elton John e Dua Lipa, “Little Bit of Love”, de Tom Grennan, e “BED”, dos DJs David Guetta e Joel Corry com Raye.

“Foi um ano de destaque para a música e estou orgulhoso pelos 77 talentosos compositores que estamos celebrando este ano”, disse a cantora e compositora e jurada do Ivors, Shaznay Lewis.

“O trabalho e as palavras deles tocam uma gama estonteante de emoções, e me considero sortuda por ter ouvido suas histórias.”

A premiação, batizada em homenagem ao compositor, ator e animador galês do início do século 20 Ivor Novello, é uma das mais importantes do mundo e foi entregue pela primeira vez em 1956. A 67ª edição acontecerá no dia 19 de maio, em Londres.

