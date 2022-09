“Adão Negro” não se ajoelha perante ninguém em novo trailer; assista

O Adão Negro de The Rock ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (9), em que a trama do filme começa a se desenhar melhor, e o anti-herói da DC revela que não se ajoelha perante ninguém. Com mais de dois minutos e meio de duração, o novo trailer do filme “Adão Negro” mostra mais detalhes sobre o que o personagem de Dwayne Johnson enfrentará na história. Entre estes desafios, estão os heróis da Sociedade da Justiça, que entram em uma missão para prender e estabilizar a ameaça que se torna o Adão Negro.

No trailer, vemos o Senhor Destino de Pierce Brosnan usar seus poderes pela primeira vez, e o Gavião Negro de Aldis Hodge, que tem bastante destaque no vídeo. Outra personagem conhecida é Amanda Waller, vivida por Viola Davis e conhecida de “O Esquadrão Suicida” e “Pacificador”, que aparece em um momento do trailer.

Além disso, uma figura que aparenta ser o supervilão Sabbac (Marwan Kenzari), um chefão da máfia russo que possui o poder de um demônio antigo, dá as caras no trailer, e é possível que seja a força para alterar a trajetória do Adão Negro.

Além de focar nesses personagens, o trailer mostra a personalidade do Adão Negro, e os perigos que ele oferece para o mundo, deixando claro novamente que ele tem o poder de salvá-lo ou destruí-lo. Outro ponto, é o estado de espírito do personagem de The Rock, que não se sente digno de seus poderes e diz que eles “não são um dom, mas uma maldição, nascidos da ira”. Além disso, ele fala que não se ajoelha perante ninguém.

“Adão Negro” é dirigido por Jaume Collet-Serra, e chega aos cinemas brasileiros em 20 de outubro de 2022.