Adaf prorroga prazo para atualização do cadastro de veterinários no programa de vacinação contra brucelose

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) informa que foi prorrogado o prazo para os médicos veterinários do estado realizarem a atualização de cadastro no programa de vacinação contra a brucelose. Inicialmente previsto para encerrar no dia 31 de janeiro, o procedimento agora poderá ser feito até a sexta-feira (10/02).

A gerente de Defesa Animal da Adaf, Graziele Domingues, explica que atualização cadastral é gratuita e deve ser realizada no portal do governo federal (gov.br). “É simples e rápido. Os profissionais devem ter em mãos comprovante de residência, certidão negativa no Conselho Regional de Medicina Veterinária e foto padrão para documento. O passo a passo está disponível no site da Adaf (adaf.am.gov.br)”, destaca.

Caso o profissional tenha auxiliares ou pretenda cadastrar novos, é obrigatório anexar as fichas de cadastramento de todos os auxiliares, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas pelo cadastrado, além dos comprovantes de participação em curso de vacinação contra brucelose, realizado por instituições parceiras ou pelo próprio médico veterinário cadastrado.

A brucelose é uma doença causada por bactéria e que pode afetar diversas espécies, além de ser transmitida a humanos. A contaminação pode tanto ocorrer pelo contato direto com animais infectados e suas secreções, como pela ingestão de leite cru e queijo oriundo de leite não pasteurizado.

Apenas médicos veterinários e auxiliares devidamente treinados, com o cadastro em dia, podem realizar a aplicação da vacina, que é produzida com bactéria viva atenuada.

Nesta etapa da campanha de imunização, produtores rurais de todo o estado devem vacinar suas bezerras, bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose até 31 de maio. Após a aplicação da vacina, é preciso notificar a Adaf.

FOTO: Divulgação/Adaf