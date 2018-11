Adaf lança sistema de defesa agropecuária do Amazonas

Com o objetivo de sistematizar os serviços de defesa animal e vegetal, inspeção animal, agrotóxicos e insumos veterinários no estado do Amazonas, o governo Amazonino Mendes, por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), lançou, na sexta-feira (09/11), o Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas (Sidaam).

A solenidade foi realizada na Unidade Local Veterinária de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav), localizada na Avenida Buriti, n° 1.850, no Distrito Industrial (antiga sede da Sepror).

De acordo com o diretor-presidente da Adaf, Sergio Muniz, o Sidaam vai oportunizar o acesso eletrônico dos serviços oferecidos pela Adaf aos produtores rurais com diversas funcionalidades, dentre elas a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório tanto para o trânsito intraestadual como interestadual de animais independente da finalidade.

O diretor-presidente da Adaf destacou que a entidade poderá investir, no próximo ano, no serviço de internet, que na maioria dos municípios é precário, a partir da previsão orçamentária aprovada em lei este ano para o setor primário, que aumenta de 0,69% para 3% da receita líquida do estado para investimentos no setor primário.