ACS DE HUMAITÁ SÃO DESTAQUES

Você sabia que de cada dez vezes que alguém procura um serviço de saúde, em 8 delas o problema pode ser resolvido na Atenção Básica? Vacinação, pré-natal, diagnósticos clínicos, acompanhamento de doenças crônicas, saúde mental, tratamento de doenças como diarreia e amidalite, atendimento de pequenas urgências, cuidados à saúde da mulher, da criança, do adulto e do idoso, entre tantos outros são procedimentos realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS), ou posto de saúde, cujo papel é atender a comunidade.

Por isso, a Atenção Básica é considerada a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), onde os problemas que não podem ser completamente resolvidos são encaminhados para consultas com especialistas, realização de exames ou atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento, hospitais, Centros de Atenção Psicossocial, entre outros.

Em Humaitá nossos ACS se destacam avançando nos atendimentos em casa, hoje em nossa cidade é possível notar a presença deles em campo, em locais estratégicos e nos bairros onde fazem visitas e monitoram a saúde dos moradores. Humaitá já tem monitoramento online, com dados de pacientes, suas cormobidades, todas inseridas no sistema municipal de saúde que já é disponível em toda a rede de atendimento na cidade e zona rural. Parabéns as equipe e todos profissionais destacados nesta coordenação!