“Aconteceu agora, está fechado com o…”; Bomba sobre Marcelo ‘choca o mundo’ e novo destino chega aos ouvidos do Botafogo

Após um amargo revés diante do Vasco da Gama por 2 a 0, o Botafogo já ‘virou a página’ e neste sábado (25), vai em busca da primeira vitória em um clássico na temporada de 2023. Em duelo marcado para o Estádio Mané Garrincha, às 18h, o Fogão vai com tudo para derrotar o Flamengo no embate que será um verdadeiro teste de fogo para Luís Castro e cia.

Todavia, mesmo com foco total na grande partida, nesta sexta-feira (24), outro assunto ‘caiu como uma bomba’ nas alamedas do Glorioso. Isso porque, ‘cotado’ no Alvinegro, o craque Marcelo fechou com o rival Fluminense. Sendo assim, a seguinte informação veio à tona e o assunto está ‘fervendo’ no mundo todo.

Por meio das próprias redes sociais do Clube, o Flu publicou o retorno do jogador: “Sim, é verdade. A hora de voltar chegou”, afirmou a equipe carioca. Também por meio da web, o lateral declarou: “De volta ao lugar onde tudo começou”, frisou o ídolo no Real Madrid e craque inegável do futebol mundial.

Por fim, ainda em relação ao camisa 6, sem clube após sair do Olympiacos (GRE), o medalhão estava em tratamento no Real. Vale lembrar que Textor e companhia alimentaram em algumas oportunidades a vontade de contratar o veterano, que já contou ser torcedor do Bota . Entretanto, o ‘sonho de mercado’ infelizmente não se concretizou.