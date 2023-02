Acontece nesse momento a Abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Vereadores em Humaitá 

O plenário está cheio com a presença do prefeito Dedei Lobo em companhia da primeira dama do município Arnaldina Chagas, secretários municipais, representantes civis, militares e religiosas. O retorno dos trabalhos tem como pauta, o anúncio das comissões, que atuarão durante este ano de 2023.

O prefeito Dedei Lobo declarou em plenário que, Humaitá é um Polo de segurança no sul do estado enaltecendo a atuação do Exército, Marinha, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Civil e Bombeiros.

O prefeito relatou que, as políticas públicas precisa humanizar o seu funcionamento destacando a atenção de todos neste momento pelo qual o Brasil atravessa com a política nacional. Mais detalhes a qualquer momento aqui no seu canal de notícias!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ