ACONTECE DAQUI A POUCO NO FÓRUM DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, UMA MANIFESTAÇÃO PACÍFICA

Familiares do policial que foi atacado e ferido a bala por vândalos no distrito de Auxiliadora, que durante abordagem os meliantes, reagiram tomando sua arma, ferindo com dois disparos o policial, que após ser socorrido até Manicoré e em seguida a Manaus, acabou não resistindo e morreu, dias depois do fato. Familiares do policial cobram justiça .

Hoje acontece a audiência de instrução do caso, e os autores do crimes estão livres, reclamam os familiares. A audiência de instrução será realizada pelo Dr. Charles José Fernandes da Cruz, juiz da 2a. Vara Civil da Comarca de Humaitá.

A audiência de instrução é um ato processual solene e serve, principalmente, para colheita da prova oral (depoimento de partes e/ou testemunhas). … Assim, o Magistrado pode formar o seu livre convencimento e julgar a demanda da forma mais justa possível.

Segundo informações enviadas a nossa redação o juiz já pediu reforço policial ao fórum para resguardar a segurança no local.