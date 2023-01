Ações policiais prenderam 54 pessoas no Amazonas durante fim de semana

Entre a manhã de sexta-feira (13/01) e as primeiras horas desta segunda-feira (16/01), 54 pessoas foram presas e seis adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Borba, Carauari, Careiro Castanho, Ipixuna, Guajará, Japurá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Tapauá.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação aproximadamente 770 porções de drogas, 12 armas de fogo, 45 munições e uma quantia de R$3.308,75 em espécie. A maioria das prisões foram pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (13/01), um homem, de 23 anos, foi preso e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, pelo crime de roubo. Os mesmos estavam em um veículo gol branco, de placa QZF-5H75, sendo encontrado em posse deles, o aparelho celular de uma vítima. Eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte da capital, bairro Novo Aleixo, um homem, sem idade informada, foi preso por policiais militares da 27ª Cicom, pelo crime de tentativa de homicídio, no sábado (14/01). Em posse do suspeito foi apreendido uma arma de fogo (possivelmente uma pistola 9MM, sem numeração), contudo ninguém foi lesionado. O homem foi direcionado ao 6ºDIP.

No domingo (15/01), um homem, de 20 anos, foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Educandos, zona sul da capital. Com o suspeito foi apreendido 19 trouxinhas de oxi, uma porção grande de maconha, uma porção média de maconha, duas porções médias de cocaína, uma porção média de oxi e uma porção pequena de oxi. O infrator foi levado para o 1°DIP.

Interior

No município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, sem idade informada, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com a guarnição foi apreendido um revólver, calibre 32, com seis munições intactas. O homem foi direcionado a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

As demais prisões foram efetuadas nos municípios de Benjamin Constant, Borba, Carauari, Careiro Castanho, Ipixuna, Guajará, Japurá, Manacapuru, Parintins e Presidente Figueiredo.

FOTO: Divulgação/SSP-AM