AÇÕES DE SANITIZAÇAO SEGUEM INTENSIFICADAS EM COMÉRCIO E ESPAÇOS PÚBLICOS EM MATUPI.

SUL DO AMAZONAS- As ações de sanitização continuam sendo intensificadas nas áreas externas de comércios e de espaços públicos em Matupi.

Somente no último final de semana foram realizadas várias ações de sanitização em mercados, comércios, bancos, Quartel da Polícia Militar e Praça de Lazer, da Agro Vila.

“Estamos realizando ações integradas de combate a covid, sanitizaçao de locais de grande circulação de pessoas, educação em saúde através dos agentes de saúde nos comércios locais, inicio das atividades no ponto de apoio para atendimentos específicos de Covid. Afirmou o gerente da UBS de Matupi, Cleomar Escandolora.

“Também devemos lembrar que as pessoas devem continuar respeitando o distanciamento social e cumprindo com todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. A desinfecção de ambientes é realizada pela Prefeitura de Manicoré, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), e UBS do 180 de Matupi.

As ações de sanitização são realizadas com pulverização de soluções de água com hipoclorito utilizando bombas costais. As ações de combate ao Coronavírus continuam nos próximos dias em Santo Antônio de Matupi.

POR: RADIALISTA. EDY LIMA.

IMAGEM: UBS DE MATUPI.