Ações da Segurança Pública de patrulhamentos realizados no estado resultam em 24 pessoas presas

Entre a manhã de segunda-feira (13/02) e as primeiras horas desta terça-feira (14/02), 24 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos durante as ações da Secretaria Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Codajás, Maués, Manacapuru, Manicoré e Tabatinga.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação aproximadamente 100 porções de entorpecentes, quatro armas de fogo, oito munições e uma quantia de R$307,50 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Em posse do suspeito foi apreendida uma bolsa com 29 trouxinhas de entorpecente, sendo 18 trouxinhas de maconha, sete de cocaína, quatro de oxi e R$9 em dinheiro. O suspeito foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 24ª Cicom prenderam um homem, 40, pelo crime de furto, no bairro Centro, zona sul da capital. Com o infrator foram apreendidas seis caixas de som furtadas. A guarnição conseguiu localizá-lo e ele confessou o crime. O homem foi levado para o 1° DIP.

Interior

No município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois homens, com idades entre 18 e 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com os infratores foi encontrado um revólver, de calibre 38, com numeração suprimida, contendo 06 munições intactas. Os homens foram conduzidos à delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

As demais prisões foram efetuadas nos municípios de Codajás, Maués, Manacapuru e Manicoré.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM