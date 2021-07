Acidentes de trânsito, cresceram em 2021 em Humaitá

O Comandante da Polícia Militar relatou durante a reunião de enfrentamento do COVID-19 dados importantes sobre os acidentes de trânsito ocorridos no município, de Humaitá, destacando que de 2019 a 2020 foram de 216 acidentes e do ano de 2020 a 2021 foram de 312 acidentes, sendo do dia 23 de julho do corrente ano até a presente data, 27 ocorrências de festas clandestinas, com acidentes fatais, sobretudo no local denominado ALTO CRATO, além do aumento de furtos e roubos.

Os dados da Secretaria de Saúde demonstram que o número de acidentes é o dobro do apresentado pelo Comandante da Polícia Militar, com dez vítimas fatais.

O representante do 54º Batalhão de Infantaria de Selva pediu a palavra e corroborou os argumentos apresentados pelo Comando da Polícia Militar e sugeriu abrir bares e conveniências, sem restrição de horário, como forma de evitar que os jovens procurem festas clandestinas.