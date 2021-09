ACIDENTE NO BAIRRO SAO SEBASTIÃO EM HUMAITÁ

Nosso transito deu a louca neste final de semana, muita atencão ao circular com seu carro por nossas ruas, pois a pressa, o descuido, e as vezes bebedeiras, podem ocasionar acidentes dessa natureza em nossa malha viária.

É preciso deixar claro que, nossa referencia e comentarios logo acima nao é do acidente ocorrido na Rua Edmundo Monteiro, entre esse veículo modelo Toyota Etios de cor prata que colidiu na lateral de um ônibus durante esta manhã de domingo, aqui no bairro de Sao Sebastião, bem no cruzamento do Bar do Barbudo.

Mas fica aqui registrado o terceiro acidente ocorrido em nossa movimentada cidade ao longo deste do feriado de emancipacão do estado do Amazonas. Nao houve feridos e nem vítimas, os danos foram materiais.

ACRITICA DE HUMAITA