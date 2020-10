ACIDENTE NA RESERVA TENHARIM – A VERSÃO VERDADEIRA

Aconteceu cerca de uma semana atrás um trágico acidente entre um caminhão amarelo Mercedez Benz e uma motocicleta que vitimou dois jovens, um de 15 anos e outro de 14 anos.

O dia fatal foi 12 de outubro dia das crianças onde aconteceu um torneio de futebol na aldeia principal Tenharim.

Dois jovens adolescentes, parceiros de time, saíram da aldeia Campinho em direção a Aldeia Tenharim para participarem do torneio, e ao longo do trecho da estrada passou uma carreta ocasionando poeira, fazendo com que os dois jovens ficasse na lateral da estrada, quando tentaram voltar para a pista foram atropelados pelo caminhão amarelo que, acabou ocasioando a mortes dos dois no local.

O caminhão estava carregado de “Maniva” e seguia em direção contrária a motocicleta (Indo em direção ao Jorge).

Após o acidente fatal o motorista desapareceu, abandonando o caminhão no local. Os dois jovens, atletas eram menores e não consumiam bebida alcoolicas. Adoravam jogar futebol e estavam indo para o torneio na Aldeia Marmelo. As duas vitimas um era indigena e outro não indigena. O jovem não indigena era filho de uma professora que leciona em uma das aldeias.

Até o momento o motorista não foi encontrado, recebemos fotos das vítimas que infelizmente perderam suas

vidas. Transcrevemos novamente as informações para restabelecer a verdade dos fatos.

** (FOI NOS ENVIADO UMA FOTO DE UMA GARRAFA DE CACHAÇA VELHO BARREIRA, QUE ESTAVA NA GABINE DO CAMINHÃO)

