ACIDENTE FATAL NA FRENTE DO HOSPITAL DE HUMAITÁ

Um acidente envolvendo uma caminhonete modelo TOYTA HILUX de cor prata com placas NDQ 8817 e uma bicicleta resultou na morte de um senhor identificado por “Silva” Luiz morador da Rua São Francisco próximo da Igreja Assembleia de Deus.

Segundo informações de populares presentes no local o fato ocorreu aproximadamente as 14h00 a bicicleta cruzou a pista em direção a uma rua em direção ao bairro de São Cristóvão, porém a caminhonete vinha em velocidade sem tempo hábil para frear a tempo de evitar a colisão. O veículo ia em direção ao Portal da Cidade.

Após a colisão o condutor da caminhonete permaneceu no local aguardando socorro ao ciclista que morreu poucos minutos após o impacto. A polícia militar chegou ao local minutos após o acidente, em seguida a PRF também chegou ao local. Apesar do fato ter ocorrido a menos de 100 metros do hospital geral do município a ambulância demorou chegar ao local, segundo informou testemunhas.

O local do acidente é de grande fluxo e sempre foi pautado a possibilidade de ocorrer um acidente fatal devido a falta de lombadas que diminuísse a velocidade dos carros que por ali passam. Infelizmente a prevenção nunca é tomada enquanto não ocorrer vítimas fatais. Veja as fotos

Texto: Chaguinha

*ACRITICA DE HUMAITÁ*