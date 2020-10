ACIDENTE DURANTE A NOITE NA BR 230

Fotos de um acidente ocorrido próximo ao Distrito de Matupí, km 165 na Ponte do Igarapé do Inferno antes do Rio Branco indo em direção ao Apuí mostram um veículo modelo Chevrolet S10 de cor preta de placas NCH 3891 que saiu da pista caindo na lateral de uma ponte, durante a noite de sexta-feira (23) na BR 230.

O motorista identificado como Elvis Ricardo Carvalho sofreu apenas escoriações leves e acompanhou o resgate do veículo no local do fato, segundo informações enviadas a nossa redação, o condutor estaria indo para o município de Apuí, quando por volta das 22h00 observou uma carreta vindo em direção contrária, e encadeado pelo farol da mesma, não percebeu que no local havia a ponte. Quando percebeu o erro já foi tarde demais, caindo dentro do córrego do Igarapé do Inferno.

O condutor conseguiu sair rapidamente do veículo,

Que afirma estar sozinho, e seguiu viagem até o Matupí, onde na manhã de sábado retirou seu carro do local do acidente.