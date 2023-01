Um grave acidente de trânsito deixou seis pessoas feridas, incluindo uma criança, durante a manhã desta terça-feira (3), na rodovia AM 010, que liga Manaus à cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Conforme as primeiras informações, uma lotação caiu de uma ribanceira durante a forte chuva que atingiu a região. O condutor perdeu o controle do micro-ônibus e o veículo desceu uma ribanceira com os passageiros dentro.