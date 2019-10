Acidente com vitima fatal na BR 319

Um homem identificado com Walter Junior de Oliveira de 39 anos foi encontrado morto na BR-319, altura do Km 47 próximo ao antigo posto do IDARON onde tem uma depressão após a ponte sobre o Rio Madeira, saindo da capital em direção a Humaitá.

Moradores de Sitios próximos ao local do acidente encontraram o corpo da vítima dentro do veículo Honda Civic que era conduzido por um homem (vitima), e logo que constatado o fato acionaram a Polícia.

As informações são que a vítima capotou o carro durante a madrugada deste domingo (20), após perder o controle da direção por motivos ainda não conhecidos, e parou cerca de 30 metros da rodovia. O condutor seguia em direção a Humaitá.

Equipes da perícia da Polícia Civil, juntamente com rabecão realizaram os trabalhos de praxe.

