ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL EM HUMAITÁ

Uma colisão entre uma Caminhonete Chevrolet modelo S10 de placas OAL 7525 ocupada por dois militares do 54º BIS, e uma motocicleta Honda BIZ que se espedaçou-se no local. O motociclista veio a óbito e chamava-se Romerito Galvão Pinheiro de 35 anos, funcionário público municipal, professor da Zona Rural, segundo informações de populares a vítima era morador da Rua Gaúcha no Bairro de São Francisco.

O local do acidente é bastante aberto com acostamento, mas mesmo assim, não houve condições de se evitar o fato. Segundo relatos de populares no local, a caminhonete vinha em direção a cidade e devido a colisão, derrapou e tombou parando no sentido contrário ao seu destino. O condutor da caminhonete, ainda não foi identificado, mas trata-se de um militar do exército do 54 BIS que estava com outro militar na viatura. Uma perícia técnica militar foi instaurada para apurar os motivos do acidente.

O militar condutor da caminhonete ficou ferido gravemente e foi deslocado para Porto Velho, e o carona, também militar foi resgatado ao Hospital Regional de Humaitá onde está sob cuidados médicos. Seu quadro clinico é estável e fora de perigo. Toda a cidade ficou apreensiva com o acidente desta manhã (14) que surpreendeu a todos pelo local da ocorrência, e pelo horário do fato.

O comando do 54º BIS lançou nota oficial sobre o fato, onde afirma tomar todas as providencias possíveis na apuração do fato. A nota pode ser vista aqui em nossa edição logo abaixo:

A polícia militar esteve no local dando suporte e ordenando o transito, mantendo a ordem até a chegada da PRF. Até o momento de nossa reportagem a PRF não havia chegado no local.

O prefeito de Humaitá Herivâneo Seixas expediu nota de pesar pelo falecimento do professor, conforme cópia abaixo:

NOTA DE PESAR

O prefeito do município de Humaitá, Herivaneo Vieira de Oliveira, torna público seu profundo sentimento de pesar, pelo trágico e inesperado falecimento do Professor da rede municipal de ensino, ROMERITO GALVÃO PINHEIRO, ocorrido na manhã desta terça-feira (14.07.2020), na cidade de Humaitá-AM.

Rogamos a Deus que dê o necessário conforto aos familiares e amigos, nesse momento de profunda consternação.

Humaitá, 14 de julho de 2020

Herivâneo Vieira de Oliveira

– Prefeito –