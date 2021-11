Acidente com óbito na BR 319 no trecho entre Humaitá e Porto Velho

Circula nas redes sociais, e grupos de whatsapp um acidente na BR 319, onde uma senhora de 59 anos identificada por Olinda Gilmara Soares.

Estamos registrando este fato baseado em um áudio enviado a nossa redação. Que afirma que, a condutora vinha em direção a Humaitá quando nas imediações do km 100 próximo a uma curva, sua caminhonete Fiat Strada soltou por completo a roda traseira esquerda, saindo da pista e entrando no mato, colidindo com uma arvore. A testemunha disse que fez escuta dos pulsos, porém identificou que a vítima, estava sem vida. Estamos aguardando a confirmação da PRF sobre o fato.