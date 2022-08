Acho que só precisava de mais uma volta disse Maverick Viñales

Maverick Viñales nunca esteve tão perto de ganhar no MotoGP desde que chegou à Aprilia como no GP da Grã-Bretanha. Na corrida do passado domingo em Silverstone, cortou a meta em segundo lugar, a pouco mais de quatro décimos do vencedor Francesco Bagnaia (Ducati) – isto depois de uma fase inicial que poderia ter sido um pouco mais forte.

Questionado em conferência de imprensa sobre se ter ficado com o caminho fechado por Fabio Quartararo no início custou uma potencial vitória, o #12 retorquiu: ‘Absolutamente não. Não usámos o dispositivo traseiro no arranque, e foi por isso que tive um arranque normal. Claro que, depois, quando o Fabio atravessou a minha trajetória precisei de desacelerar, mas isto é uma parte normal da corrida. Se tivesse partido melhor, teria sido melhor. Mas não tornou a minha corrida diferente; estava a manter o ritmo, esperei até faltarem dez voltas para atacar e isto resultou’.

Embora considere que lhe faltou uma volta para ter um potencial triunfo, Viñales frisou que há que estar agradado com o resultado: ‘Acho que só precisava de mais uma volta! Mas tentei, a duas voltas do fim tentei muito e o Pecco foi muito inteligente. Ficámos em segundo nesta corrida, mas temos de estar contentes. Há algumas corridas estávamos em décimo ou 12.º. Só continuamos a pilotar assim, a acreditar e com a confiança que temos agora nas nossas cabeças’.