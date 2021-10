Ação de cidadania promovida pela Sejusc marca Dia Internacional do Idoso

Emissão da 2ª via do RG foi um dos serviços oferecidos no evento

Pensando em qualificar o atendimento à população idosa, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou na manhã desta sexta-feira (1º/10), na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Compensa, zona oeste de Manaus, uma ação de cidadania para idosos da capital. A iniciativa marcou o Dia Internacional do Idoso (1º de outubro).

Coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi) e com parceria da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), a iniciativa foi realizada em função da Semana Estadual do Idoso, que iniciou no dia 23 de setembro e contou com uma programação especial direcionada para essa parcela da população.

Durante a programação, ocorreu emissão da 2ª via do Registro Geral (RG) e do Registro de Certidão de Nascimento (RCN), para facilitar a vida dos idosos, pois muitos não têm como se locomover para solicitar este tipo de atendimento.

Segundo a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, essas ações de cidadania reforçam o cuidado que o governador Wilson Lima tem com os idosos do estado.

“O Governo do Amazonas tem trabalhado para garantir os direitos da pessoa idosa não só na capital, mas em todos os municípios do Amazonas, além de oferecer ações que facilitam a vida deles, como o projeto Idoso Empreendedor, que dá a oportunidade para melhorar a vida dos idosos do nosso estado. Pois, além de fomentar a economia, traz de volta ao mercado de trabalho as pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia”, disse a gestora.

A secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, Luciana Andrade, destacou que hoje é um dia muito importante para todos que fizeram parte da Semana Estadual do Idoso.

“É muito gratificante ver como o Governo do Amazonas está trabalhando para o retorno das atividades da pessoa idosa de forma segura. Hoje o evento é para eles, em que está sendo entregue serviços para facilitar a vida de todos. E presenciar que eles estão retornando, estão felizes, no dia que foi feito para eles, me deixa extremamente feliz”, declarou Luciana.

Conversa – A idosa Eva Marques, 67, disse que ficou feliz em poder realizar a emissão de Cartão de Estacionamento. “É muito bom isso aqui, a gente não precisa ficar de um lado para o outro, aqui você tira tudo. Às vezes a gente andava muito para conseguir as coisas e com essas ações eu já consegui tirar todos os documentos que preciso”, disse Eva.

Serviços – Durante a programação foram realizados vários serviços de saúde, assistência e cidadania, dentre eles atendimento odontológico, psicológico, oftalmologista, exame de glicemia, aferição de pressão, fisioterapia, massoterapia, Idoso Empreendedor, entre outros. Além disso, houve a apresentação prévia do ônibus do idoso, que vai levar atendimentos itinerantes para a capital e interior.

Parceria – O evento contou com a presença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Centro de Referência de Assistente Social (Cras) e Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

FOTOS: Denise Pêgo/Sejusc