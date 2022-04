Abril Verde: Hospital João Lúcio realiza Semana da Segurança do Paciente

Programação acontece de terça a quinta-feira (26 a 28/04), envolvendo profissionais, pacientes e acompanhantes

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza, a partir desta terça-feira (26/04), programação especial em alusão à Segurança do Paciente. A iniciativa abrange atividades para conscientizar os profissionais de saúde e demais trabalhadores da unidade, além de pacientes e acompanhantes, sobre as medidas de prevenção e redução de incidentes nos serviços de saúde.

Neste ano, a semana traz o tema “O que eu faço para contribuir com a Segurança do Paciente no João Lúcio?” e tem como principal objetivo disseminar a cultura de segurança do paciente na unidade hospitalar, por meio da reflexão sobre o papel de cada um dos envolvidos na busca por uma assistência de qualidade.

“O mês de abril pela segurança do paciente busca envolver o próprio paciente, seus familiares e acompanhantes, além dos profissionais que trabalham no hospital, para um cuidado seguro, efetivo e livre de danos. A autorresponsabilidade de todos os atores envolvidos no processo é parte fundamental para qualificar o cuidado em saúde. Cada um fazendo a sua parte, todos ficam seguros”, destacou o diretor do HPS, Silvio Romano.

A programação, que acontece até quinta-feira (28/04), inclui atividades educativas, vídeos produzidos pela equipe multiprofissional, divulgação de indicadores e o circuito “Segurança do Paciente: Aprendendo com os Erros”.

Iniciativa – A programação está inserida no projeto Paciente Seguro, desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), implantado em 2020 no HPS João Lúcio. Naquele ano, a unidade venceu a Maratona Nacional do projeto.

Entre 53 hospitais públicos de todo o país, o HPS João Lúcio foi a unidade que mais desenvolveu ações educativas para os servidores voltadas à prevenção e ao aprimoramento dos procedimentos adotados no atendimento, a fim de evitar riscos de contaminação e, com isso, a possibilidade de complicações à saúde do paciente.

A campanha Abril Verde tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção de acidentes de trabalho e para os cuidados com a segurança do paciente entre os servidores nas unidades de saúde.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM